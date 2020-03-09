В Москве запретили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса на месяц запрещены все мероприятия с участием более 5 тысяч человек, говорится в указе мэра российской столицы Сергея Собянина, сообщает «Коммерсант».

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек»,— говорится в документе.

В связи с распространением коронавируса до 19 апреля отменили все крупные мероприятия, которые насчитывают более тысячи участников, и в Берлине. Об этом говорится в сообщении на сайте городского сената от имени сенатора по вопросам культуры Клауса Ледерера.