Ильхам Алиев: «Лучше покинуть госдолжность, завтра станешь несчастным»

«Проводимые реформы носят как концептуальный, так и структурный характер. Проводится кадровая реформа. За последнее время Администрация президента, можно сказать, была сформирована в полностью новом составе и были созданы новые отделы». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Создание этих отделов еще раз подтверждают мои слова, наше намерение. Кабинет министров был сформирован в новом составе. Сейчас Кабинет министров осуществляет деятельность более гибко и оперативно. В министерствах были проведены кадровые реформы, эти реформы проводятся и будут проводиться в местных органах власти. Позорная картина, наблюдаемая в некоторых местных органах исполнительной власти, вызывает гнев у всего народа. Работы по чистке будут проводиться и после этого, как в центральных и местных органах исполнительной власти, так и во всех государственных структурах. Я говорил и хочу еще раз сказать, если кто-то хочет работать на государственной работе, то его намерения и дела должны быть чисты. Если кто-то не видит в себе этих качеств, то пусть уйдет с государственной работы, чтобы завтра не стать несчастным.

Поэтому углубление реформ, конечно же, не могло обойти парламент. Считаю, что сформированный новым составом Милли Меджлис даст новый толчок реформам», - сказал глава государства.