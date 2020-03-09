Ильхам Алиев: «Лучше покинуть госдолжность, завтра станешь несчастным»
«Проводимые реформы носят как концептуальный, так и структурный характер. Проводится кадровая реформа. За последнее время Администрация президента, можно сказать, была сформирована в полностью новом составе и были созданы новые отделы». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.
«Создание этих отделов еще раз подтверждают мои слова, наше намерение. Кабинет министров был сформирован в новом составе. Сейчас Кабинет министров осуществляет деятельность более гибко и оперативно. В министерствах были проведены кадровые реформы, эти реформы проводятся и будут проводиться в местных органах власти. Позорная картина, наблюдаемая в некоторых местных органах исполнительной власти, вызывает гнев у всего народа. Работы по чистке будут проводиться и после этого, как в центральных и местных органах исполнительной власти, так и во всех государственных структурах. Я говорил и хочу еще раз сказать, если кто-то хочет работать на государственной работе, то его намерения и дела должны быть чисты. Если кто-то не видит в себе этих качеств, то пусть уйдет с государственной работы, чтобы завтра не стать несчастным.
Поэтому углубление реформ, конечно же, не могло обойти парламент. Считаю, что сформированный новым составом Милли Меджлис даст новый толчок реформам», - сказал глава государства.