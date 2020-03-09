Ильхам Алиев о переговорах Администрации президента с оппозицией

«В последнее время представители Администрации президента проводят встречи с руководителями всех политических сил. Мне постоянно докладывают об этих встречах. В целом первая оценка положительная». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Я считаю, что сейчас в период широкомасштабных реформ обязательно должны осуществляться и политические реформы. А проводить политические реформы без межпартийного диалога невозможно. Одна партия – правящая партия не может вести одна политический диалог. Потому что для диалога нужны партнеры и первое впечатление положительное. Эта инициатива проводится без выдвижения каких-либо условий. Однако и сейчас маргинализированная и потерявшая всякие основы группировка типа кружка отказалась от данных встреч. Отказалась, ну теперь пусть сама думает.

В любом случае, проигравшими будем не мы. В Азербайджане формируется новая политическая конфигурация. Я считаю, что и в законодательной сфере для усовершенствования политической системы Милли Меджлис предпримет необходимые шаги и многопартийная система в Азербайджане будет организована на более прочной основе. Сейчас для основания политической партии не требуется никакого серьезного критерия. Я считаю, что с этой практикой пора заканчивать. И если мы действительно хотим, чтобы в Азербайджане развивалась многопартийная система, - а мы этого хотим и представляем это как правящая партия, - тогда, конечно, для деятельности политических партий необходим целый ряд инструментов. И это, я считаю, станет одним из вопросов, стоящих перед Милли Меджлисом», - подчеркнул глава государства.