В Грузии коронавирусом заражены уже 23 человека

В Грузии зафиксировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Sputnuik Грузия со ссылкой на информацию на сайте правительства по привенции коронавируса в стране.

Число инфицированных в Грузии уже возросло до 23 человек.

Как заразились эти восемь человек, неизвестно. Однако ранее глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил, что идет проверка 23 анализов, 17 из которых взяты у людей, находящихся в инфекционной клинике Тбилиси.