Ильхам Алиев: «Некоторые депутаты продвигали своих родственников, приобретали земельные участки...»

«Я рекомендую депутатам быть активными в округах, откуда были избраны. Постоянно общаться со своими избирателями. Не секрет, что раньше некоторые депутаты частично либо вовсе отдалялись от своих избирателей. Они даже не навещали свои округи, не интересовались проблемами. Они решали свои проблемы. И этому должен быть положен конец». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Раньше такие случаи были довольно распространены. Назначать своих родственников на должности, получать какие-то земельные участки, оказывать поддержку какому-то бизнесу и т.д. Я не хочу углубляться в это. Поэтому сформированный в новом составе Милли Меджлис должен быть безупречен с моральной точки зрения. Потому, что это основная сущность наших реформ», - сказал Ильхам Алиев.