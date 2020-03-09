Пентагон: США продадут Турции Patriot, если...

США будут готовы продать Турции американские зенитные ракетные комплексы Patriot лишь в том случае, если она вернет России приобретенные у нее ранее системы С-400. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Взгляды министра обороны США Марка Эспера на это были ясны по существу с того дня, когда он приступил к исполнению своих обязанностей. Они заключаются в том, что Турция не получит батарею Patriot, если не вернет С-400", - сказал представитель американского военного ведомства.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.