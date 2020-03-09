Ильхам Алиев: «Мы все ещё считаем, что глава исполнительной власти - это наместник или хан»

«Я постоянно обращаюсь к гражданам по поводу общественного контроля, этот процесс продвигается медленно, мы еще не освоились. Считаем, что какой-то там глава исполнительной власти является агой, ханом и может делать что хочет, заставлять работать людей как рабов, а люди должны терпеть это. Я говорю, сообщайте об этом, присылайте письма». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Сейчас в Администрации президента совсем другая ситуация. Раньше некоторые прятали эти письма. Раньше посылали жалобы тем, на кого жалуются. А он потом расправлялся с жалобщиком. Теперь этому положен конец. Да, нужно время, но это уже тенденция. Поэтому люди тоже должны быть активны в общественном контроле. Раньше я получал информацию о большинстве вопросов из прессы, информация не доходила до меня, ее прятали. И можно сказать, что это создавало большие трудности. Поэтому, считаю, что с членами правительства должна быть постоянная связь. В Администрации президента создан специальный отдел по работе с парламентом. Это, конечно же, демонстрирует то, что мы придаем большое значение работе парламента», - сказал президент.