Американские военные заблокировали российский конвой в Сирии

Российские военные не смогли по трассе М4 добраться до нефтяного месторождения в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Путь им преградили американские военные, сообщает Anadolu.

Достоверные источники на местах сообщили Anadolu, что американский патруль прибыл в поселок Таль-Тамр на западе провинции Хасеке, где остановил российский военный конвой из четырех машин. Российские военные, планировавшие достичь района нефтяных месторождений на востоке от города Камышлы, продвигаясь по трассе M4, были вынуждены сменить маршрут.

Российский конвой достиг Камышлы с западного направления через район Амуде, однако и здесь столкнулся с преградой в лице американцев. Военные США заблокировали трассу, не доезжая до поселка Маликие.

Тогда российские военные вернулись в Камышлы, но трасса M4 в направлении Таль-Тамра оказалась перекрыта американцами, и был использован путь через Амуде.