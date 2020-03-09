Ильхам Алиев о депутатах, которые разъезжают как туристы

«В целом, в рамках международных организаций наша деятельность должна быть более целеустремленной. Представляющие там нас депутаты должны быть активными, не должны ездить туда как туристы, они должны потом отчитываться о том, что сделали, с кем встречались, какие вопросы решали», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«А то в некоторых случаях это напоминает туристические поездки. Мы поехали, встретились, посидели, поговорили, покушали и вернулись. А некоторые поездки совсем неприемлемые. Я не хочу сегодня об этом много говорить, но я знаю, что происходит. Поэтому мы должны увеличить эффективность нашей международной деятельности. А в тех организациях, где против нас есть безосновательный подход, где против нас выдвигают обвинения, мы должны бороться.

То есть, мы не должны быть хорошими для них, мы должны быть хорошими для народа и для государства. Не надо отстраняться под предлогом нежелания обострять какой-то вопрос, наоборот, необходимо говорить свое слово. Надо разоблачать предвзятый подход. Так, как я это постоянно делаю и есть достаточно фактов. Для того, чтобы это говорить не надо быть политиком. Простой гражданин видит это по телевизору. Смотрите, какие преступления творят те, кто хочет учить нас демократии. В странах Европы, считающейся якобы колыбелью демократии, на глазах народа, перед всем миром избивают мирных демонстрантов, давят их, выбивают глаза, убивают, арестовывают. Журналистов арестовывают по надуманным обвинениям. Все это наглядно видно, как мирных демонстрантов травят собаками, разгоняют конями. И это происходит не в одной, не в двух странах, можно сказать это стало обыденным явлением во всех местах, где нас хотят критиковать. Посмотрите на отношение к мигрантам-мусульманам. Их в XXI веке травят собаками и сажают в клетки. А затем бросают в эти клетки куски еды, как животным. Это ли их отношение?», - сказал президент Азербайджана.