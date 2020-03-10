Ильхам Алиев о том, как грузы проезжают через Азербайджан

«Наблюдаемый в мире ажиотаж в связи с коронавирусом волей-неволей влияет и на нас. Но считаю, что мы приложим все усилия и достойно выйдем и из этой ситуации. Хотя сейчас многие страны серьезно страдают из-за этого. В Азербайджане же был создан оперативный штаб, и по переданной мне утром информации, уже успешно проходит процесс выздоровления заболевших граждан». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Находившиеся на карантине люди после истечения срока карантина также отпускаются домой. То есть ситуация полностью контролируется. Ситуация на границах тоже под контролем и при сопровождении полиции формируются специальные колонны из грузовых автомобилей для проезда по территории Азербайджана. В дороге водителей кормят, чтобы они не часто выходили из автомобилей. То есть предпринимаются все необходимые меры», - сказал глава государства.