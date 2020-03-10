Трамп и саудовский кронпринц обсудили ситуацию с нефтью
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.
Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и другие важные региональные и двусторонние вопросы.
Другие подробности не приводятся.
Накануне из-за срыва сделки ОПЕК нефть Brent упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. Во вторник падение чуть отыгралось, и нефть достигла $35 за баррель.