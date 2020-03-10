Ильхам Алиев заявил, что экономика Азербайджана все меньше зависит от нефти

«Экономические показатели двух месяцев тоже очень положительны. ВВП выросло на 2,8 процента, рост в ненефтяном секторе в январе-феврале составил 6,7%. Это мы считаем основным показателем». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Рост в ненефтяном промышленном производстве составляет 21,7%. Это благодаря развитию ненефтяного сектора за последние годы. Потому что в нефтяном секторе этого роста нет, наоборот, падает добыча, а цены вчера полностью обвалились. Доходы населения за два месяца выросли на 9%, инфляция составила всего 2,8%. Уверен, что эта тенденция сохранится. Правда, ажиотаж из-за коронавируса волей-неволей влияет и на нас», - сказал президент.