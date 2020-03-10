Туркменбаши летит на переговоры с Ильхамом Алиевым

«В рамках нынешней встречи в Баку президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанских отношений, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес. ...Большое внимание во время переговоров будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей.

Значимая роль в определении новых направлений взаимодействия и активизации деловых связей отводится Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также бизнес-структурам.

Важной для двух сторон является такая актуальная тема, как формирование соответствующей договорно-правовой базы пятистороннего сотрудничества прикаспийских государств, с учётом принятой в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - сообщает сайт «Туркменистан: золотой век».

По итогам азербайджано-туркменских переговоров на высшем уровне намечается подписать пакет двусторонних документов.