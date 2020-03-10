Ильхам Алиев: «Что не может сказать президент, скажут депутаты»

«Уже около 27 лет мы живем в условиях стабильности. Посмотрите, какие процессы произошли вокруг нас – войны, потоки беженцев, перевороты, гражданское противостояние, кризисы. Раскололись страны, можно сказать, географические границы некоторых стран не отражают реальную ситуацию, то есть эти страны сохраняют свой суверенитет и территориальную целостность только на картах. На самом деле, давно потеряли, разделились на племена, течения, различные области». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Какие процессы происходят по соседству с нами? Произошли революции. Какая революция принесла кому-то пользу? Только вред, только проблемы, только противостояния, которые продолжаются до сих пор. Теперь посмотрите на постсоветское пространство и ситуацию в Азербайджане. Я сейчас не могу сравнивать, но это можете сделать вы. Депутаты должны сказать то слово, которое не может президент. И я уверен, что так и будет», - сказал Ильхам Алиев.