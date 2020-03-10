Неутешительный прогноз: S&P ожидает падения нефти

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз средних цен на нефть Brent в 2020 году до 40 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 60 долларов, WTI — до 35 с 55 долларов за баррель, говорится в релизе агентства.

Понижение прогноза последовало за обвалом нефтяного рынка. Падение цен в понедельник достигало 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни об ее продлении, пишет ПРАЙМ.

"Производители, особенно в Северной Америке, испытывают огромное давление со стороны инвесторов, чтобы ограничить расходы, поддерживать положительный свободный денежный поток и повысить доходность акционеров", — говорится в отчете S&P.

Агентство полагает, что производители могут не выдержать нынешний спад. По мнению S&P, большинство нефтяных компаний не смогут привлекать капитал так же эффективно, как во время предыдущего периода спада в 2015-2016 годах. Тогда многие производители добились значительного снижения затрат и улучшения своих балансов за счет продажи активов и выпуска акций.