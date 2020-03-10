ЮНЕСКО: Из-за коронавируса в школу не ходят миллионы детей

В связи с эпидемией коронавируса в мире в школу не ходят почти 370 млн учащихся. Такие данные привели сотрудники штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт ООН.

Согласно информации, в штаб-квартире ЮНЕСКО прошло экстренное совещание министров образования. Они обсудили сложившуюся ситуацию — в частности, закрытие школ в 15 странах, а также частично — еще в 14 государствах. В ЮНЕСКО считают, что необходимо внедрить программы дистанционного обучения.

Сотрудники ЮНЕСКО также опубликовали на сайте список доступных приложений и платформ для онлайн-обучения, которые могут использоваться родителями, учителями и учащимися.