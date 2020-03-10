Путин встретился с Назарбаевым

Как сообщает официальный сайт президента РФ, Владимир Путин в ходе встречи отметил, что в отношениях между Россией и Казахстаном сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться.

"В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном. Это партнерство успешно развивается, у нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом, у нас ритмично работают правительства", - сказал российский лидер, передает ТАСС.

Глава российского государства поблагодарил Назарбаева за то, что он развивает "свое детище", к которому Путин отнес не только создание современного Казахстана, но и инициированный первым президентом этой страны Евразийский экономический союз.

В свою очередь Назарбаев отметил, что время сейчас "бурное", в мире происходят большие события. "Котировки на энергоносители упали, в Думе идет обсуждение проекта изменений в Конституцию. Большие события происходят. Я наблюдаю за всем этим. Думаю, сегодня вы подняли вопрос, который мне нравится", - сказал Назарбаев, отметив, что за годы своей работы с Путиным между странами сложились стабильные межгосударственные отношения.

"У нас примерные отношения. С вашей подачи я стал почетным председателем ЕАЭС", - заметил Назарбаев.