Как сообщили в беседе с haqqin.az сотрудники телекомпании, несколько часов назад представители руководства Лидер ТВ предупредили творческую часть коллектива о том, что завтра телеканал приостанавливает свою деятельность. О причинах приостановления вещания не сообщается.

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В Азербайджане неожиданно прервалось вещание телеканала Lider. Эфир телеканала был приостановлен в ходе показа передачи Gecənin sehri.

Никаких подробностей о причинах приостановки вещания на данный момент нет. Haqqin.az не удалось получить комментария в официальных источниках

Отметим, что ранее СМИ неоднократно писали о серьезных финансовых проблемах у телеканала.

Напомним, что телеканал Lider был создан в 2000 году. Его руководителем является Адалят Алиев.