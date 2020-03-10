Казахстан ввел валютные ограничения

Власти Казахстана приняли меры для стабилизации курса национальной валюты – тенге. Национальный банк начал валютные интервенции, а компаниям с госучастием запрещено хранить свободные средства в валюте, пишут Вести.ру.

"Поручение по ограничению валютных операций касается квазигосударственного сектора. Частных юридических лиц или физических лиц это ограничение не касается", — отметил на пресс-конференции первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов. Сектор экономики с госучастием может покупать валюту только для исполнения экспортных обязательств, "а излишки он должен продавать, хранить нельзя", уточнил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 марта поручил создать оперативный антикризисный штаб для реагирования на ситуацию в мировой экономике.

Казахстан, один из основных нефтепроизводителей в мире, может столкнуться с проблемами в экономике из-за обвала мировых цен на нефть более чем на треть за последние дни. Штаб должен в кратчайшие сроки разработать антикризисный план действий. Президент поручил правительству, Национальному банку и другим государственным органам консолидироваться и выполнить все социальные обязательства перед гражданами страны.

Глава государства заявил о необходимости сократить расходы, не допустить роста безработицы, сохранить стабильность экономики и валютно-финансового рынка страны.