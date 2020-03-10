Ученый: Коронавирус может бродить по миру еще несколько лет

Коронавирус, возможно, будет свирепствовать в мире еще несколько лет. Об этом заявил ученый Международного центра инфекционных исследований Лионского университета Брюно Лина, его цитирует RFI.

При этом по простым симптомам невозможно определить разницу между гриппом, ОРВИ и коронавирусом, добавил эксперт. По его словам, врача может насторожить лишь факт пребывания пациента в зонах риска или его общение с больными коронавирусом.

Заразность связана с количеством молекул вируса в дыхательных путях больного, уточнил Лина. Однако люди даже с небольшими симптомами или вовсе без симптомов могут быть заразными, и могут передавать вирус за несколько часов до проявления у них симптомов, предположил эксперт.

Он подчеркнул, что на 100% пока определить это не удалось.

Ученый посоветовал внимательно относиться к распространяемой информации. В частности, он отметил, что горячие напитки от коронавируса никак не спасут, а также опроверг тезис о том, что в жарких странах, где сейчас температура 35 градусов и выше, вирус не передается. Он есть и там, резюмировал эксперт.