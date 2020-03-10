Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы «Арктический Трилистник» в Арктике, сообщает американский научно-популярный журнал «Популярная механика».

По данным издания, субмарина приплыла в Арктику в рамках учений Ice Exercise 2020 в Северном Ледовитом океане. Планировалось, что американская подлодка пройдет по маршруту «база в штате в Коннектикут» — район Арктики, передает Газета.ру.

Рядом с местом, где всплыла Toledo, находится база Минобороны РФ «Арктический трилистник». На ней размещены подразделения противовоздушной обороны Северного флота России.