В Европе создают многомиллиардный фонд для борьбы с коронавирусом

Лидеры стран-членов Евросоюза решили учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением коронавируса объемом в €25 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого очень быстро достигнет €25 млрд», — сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции по итогам телефонных переговоров с лидерами ЕС по ситуации со вспышкой коронавируса.

Она сообщила, что €7,5 млрд будут выделены сразу.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, страны–члены ЕС договорились сделать все необходимое и действовать быстро, чтобы противостоять распространению коронавируса и бороться с его последствиями.