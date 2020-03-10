А американцы покидают Афганистан со словами: вот теперь разгребайте клоаку сами

Икрам Нур, автор haqqin.az 10:19

США начали вывод войск из Афганистана. В течение 135 дней численность американских военнослужащих в этой стране будет сокращена почти вдвое. Постепенный вывод американских сил из Афганистана прописан в соглашении о мире, подписанном США и движением «Талибан» 29 февраля. Согласно договоренностям, в течение следующих 14 месяцев численность американского контингента и подразделений НАТО будет сокращена с почти 13 тысяч до 8600 человек. При этом американские силы продолжат участвовать в антитеррористических операциях против отрядов Аль-Каиды и «Исламского государства», а также будут оказывать поддержку афганским силам безопасности.

Понятно, что в первую очередь домой, в США и Европу, вернутся те, кто занимается обучением и консультированием афганцев, а также служащие вспомогательных подразделений. Те же, кто непосредственно участвует в боевых действиях и антитеррористических операциях – примерно пять тысяч человек, – покинут Афганистан последними, традиционная схема вывода войск. В ОДКБ, этом хилом ремейке Варшавского договора на постсоветском пространстве, уже готовятся к информационной кампании про «плохих американцев, бросивших Афганистан и Центральную Азию». А военные подрядчики лихорадочно подсчитывают, какую сумму из бюджета этой организации можно выпросить на укрепление оборонительных рубежей перед «неминуемым вторжением экстремистов из Афганистана в ЦА». Но еще интереснее развивается ситуация в Кабуле, где отныне аж два президента. Попытка Залмая Халилзада 9 марта достучаться до здравого смысла действующего президента Ашрафа Гани и главы исполнительной власти страны Абдуллы оказалась тщетной. Здравый смысл двух этих политиков крепко спал, и в тот же день состоялось сразу две церемонии инаугурации. Примечательно вот что – Вашингтон весьма вяло отреагировал на произошедшее. Нет, несколько гневных заявлений все-же прозвучало, но не более того. А между тем вчера, 10 марта, согласно все тем же соглашениям в Дохе, должны были начаться внутриафганские переговоры между Кабулом и талибами. С кем их теперь Талибану вести – совершенно непонятно, более того, официальный Кабул даже делегацию переговорщиков не сформировал.

Дальнейший сценарий вроде бы незатейлив и прост. Гани и Абдулла вступают в конфликт, после чего в Кабул приходят талибы и разгоняют всю эту камарилью. Но есть куда более высокая вероятность того, что Талибан попросту заключит альянс с кем-то из противоборствующих в Кабуле группировок, и очень вероятно, что это будет именно Абдулла Абдулла, поскольку как ни крути, а без диалога с национальными меньшинствами – узбеками, таджиками и хазарейцами, которые за ним стоят, без диалога с торговым капиталом, интересы которого он представляет – ничего у талибов не выйдет. Понимая это, Ашраф Гани, что называется, «зашел с туза» и объявил о том, что готов начать с Талибаном переговоры об обмене пленными – 5 тысяч находящихся в тюрьмах талибов на тысячу захваченных ими сотрудников и бойцов афганских сил безопасности. Насколько этот шаг поможет ему предотвратить сепаратную сделку Талибана и Абдуллы – сказать сложно, слишком уж велика к нему и его клике ненависть повстанцев. Но самое интересное в том, что американцев устроит любой исход: им совершенно не важно, с кем талибы будут вести переговоры и какой будет фамилия будущего главы коалиционного правительства Афганистана.