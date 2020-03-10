Переговоры Алиева и Бердымухамедова в Баку обновлено 12:12; фото
После встречи в формате один на один президенты Азербайджана и Туркменистана - Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций, сообщает АзерТАдж.
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Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулу Бердымухамедов проводят в Баку переговоры в формате тет-а-тет, сообщает АзерТАдж.
По итогам азербайджано-туркменских переговоров на высшем уровне намечается подписать пакет двусторонних документов.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.