Переговоры Алиева и Бердымухамедова в Баку обновлено 12:12; фото

После встречи в формате один на один президенты Азербайджана и Туркменистана - Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций, сообщает АзерТАдж.

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Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулу Бердымухамедов проводят в Баку переговоры в формате тет-а-тет, сообщает АзерТАдж.

По итогам азербайджано-туркменских переговоров на высшем уровне намечается подписать пакет двусторонних документов.

*  *  * 10:21

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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