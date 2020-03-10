Бой в Донбассе: украинская армия понесла потери

Украинское командование обвинило вооруженные силы т.н. «Донецкой народной республики» (ДНР) в обстрелах позиций в районе населенного пункта Пески. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

В результате боев на линии соприкосновения потери понесли обе стороны. Трое украинских военнослужащих погибли, девять — ранены. В ООС заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ответный огонь по позициям ДНР с применением современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение.

«Наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК (противотанковый ракетный комплекс —ред.) противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности противника», — подчеркнули в ООС.

Там рассказали, что украинские военные уничтожили расчет ПТРК, подбивший автомобиль с военнослужащими ВСУ: «один оператор был убит, другой тяжело ранен». Общие потери ДНР, рассказали в штабе ООС, составили до трех убитых и пяти раненых.