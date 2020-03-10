«В падении нефтяных котировок ключевую роль сыграла эпидемия Сovid-19 и выход России из договоренности с ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Глобальное распространение коронавируса привело к резкому сжатию мировой экономики, снижению потребления топлива, транспортных перевозок, авиаперелетов и др. Не менее значим и другой фактор - отказ России от предложения ОПЕК ввести новые ограничения на нефтедобычу. В ответ главный игрок ОПЕК+ Саудовская Аравия резко повысила нефтедобычу. Падение спроса и одновременное резкое повышение предложения на нефтяном рынке привели к обрушению нефтяных котировок до 31 доллара за баррель», - указывает эксперт.

Обвал нефтяных цен скажется на экономике всех стран, и нет никаких оснований надеяться на возвращение цены «черного золота» до уровня начала этого года, заявил haqqin.az казахстанский эксперт нефтегазовой сферы, главред нефтегазового портала OilNews.kz Сергей Смирнов.

Правда, позже цена все же начала восстанавливаться до 38 долларов. Однако в дальнейшем, как считает С.Смирнов, возможны три варианта событий.

«Первый вариант: Москва и Эр-Рияд на предстоящей в середине марта встрече придут к согласию. ОПЕК принимет какие-то условия Москвы, с мнением которой нефтяной картель до сих пор не очень-то считался. В этом случае, возможно, мировая цена нефти будет наверстать упущенное и повысится до 45 долларов за баррель. Но это в лучшем случае. Удар по мировой экономике коронавируса в принципе исключает возможности возвращения цен хотя бы к началу этого года до 56-60 долларов за баррель.

При втором варианте Москва и Эр-Рияд постараются удержать стоимость нефти на отметке 30 долларов, с тем чтобы вывести с рынка конкурирующую американскую сланцевую нефть. Сланцевая нефть при цене в 30 долларов сможет продержаться на рынке более 3 месяцев. По истечении этого срока набравшие кредиты американские компании, которые заняты в сфере добычи сланцевой нефти, начнут одна за другой банкротиться.

И, наконец, третий вариант: на фоне эпидемии коронавируса, сокращения мировой экономики Россия и Саудовская Аравия не приходят к согласию по дополнительному сокращению нефтедобычи, и все принятые ограничения нефтедобычи после 1 апреля перестают действовать. В этом случае, как прогнозировали аналитики американского банка Goldman Sachs, стоимость барреля рухнет до 20 долларов. Как бы производители нефти ни увеличивали добычу, они не смогут компенсировать огромные убытки из-за низкой цены. Относительно меньше пострадает Саудовская Аравия, у которой самая низкая себестоимость нефти, добытой на суше – 18 долларов за баррель. Для других стран прогноз хуже, ведь в ОАЭ и Иране добыча барреля обходится в 20 долларов, то в России - 40, а в Казахстане и вообще – 46», - полагает эксперт.