Госдума приняла закон о поправках в Конституцию России

Государственная Дума одобрила закон о поправке в Конституцию России, передает РИА Новости.

Документ поступил в нижнюю палату 20 января. Изложенные в нем предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая процедура — общероссийское голосование.

За принятие документа проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43 депутата.

Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций, из них порядка 200 были учтены, а 175 рекомендованы к отклонению.