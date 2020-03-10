Kapital Bank представил обновленный филиал в Балакене

Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. Отремонтированный в соответствии с корпоративными стандартами филиал Балакен функционирует по адресу: г. Балакен, ул. М. Асадова, 26. Обновленный филиал позволит клиентам с удобством воспользоваться современными банковскими услугами.

Филиал Балакен предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги. Обновленный филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. На протяжение последних лет более 50 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылись более 25 новых точек обслуживания. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.