В Саудовской Аравии арестовали еще одного члена королевской семьи
В Саудовской Аравии за попытку переворота против кронпринца Мухаммеда бин Салмана арестован член Королевского совета Мухаммед бин Саад аль-Сауд, сообщает Anadolu со ссылкой на издание Middle East Eye.
Отмечсется, что в обязанности Мухаммеда бин Саада аль-Сауда входит определение наследного принца, который должен вступить на престол в Саудовской Аравии.
Арестованный является племянником короля Салмана и, соответственно, двоюродным братом кронпринца.
Официального заявления или опровержения относительно арестов в стране от Эр-Рияда пока не поступало.