Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год

Из-за коронавируса летняя Олимпиада в Токио может пройти в 2022 году. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, ссылаясь на слова члена оргкомитета Игр-2020 Харуюки Такахаси.

«Нам придется серьезно обсудить это, начиная с апреля, - приводит издание слова Такахаси. — Не думаю, что Игры будут отменены. Это, скорее, будет перенос. У МОК будут проблемы в случае полной отмены. Одна только продажа прав на трансляцию в США приносит им огромные деньги».

Такахаси заявил, что двухлетняя отсрочка Игр была бы наиболее оптимальным решением, так как календарь спортивных соревнований на следующий год уже расписан.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.