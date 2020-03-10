Европе предрекли экономический шок из-за коронавируса

Если не будут приняты координированные меры по борьбе с распространением коронавируса, Европа рискует повторить «сценарий, который знаком многим из нас по финансовому кризису 2008 года», заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза, передает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Лагард отметила, что ЕЦБ готов предпринять меры со своей стороны уже на этой неделе.

Даже в худшем случае экономический шок будет кратковременным, подчеркнула Лагард, но только при условии, что государства правильно и своевременно на него отреагируют. ЕЦБ ожидает от правительств стран Евросоюза мер, направленных на поддержку кредитования бизнеса в регионах, пострадавших от коронавируса, пишет издание «Ведомости».

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы предотвратить ее скатывание в рецессию из-за последствий коронавируса. Италия, где зафиксировано максимальное за пределами материкового Китая количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, несет наибольшие потери и может столкнуться с экономическим спадом, передает Интерфакс.

Лагард предупредила, что проблемы, с которыми сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы, сообщил источник Bloomberg. Она одобрила меры, уже принятые властями европейских стран для поддержки экономики, но заявила о необходимости «сделать больше».