Эльман Рустамов: «Не поддавайтесь панике. У правительства есть план «Б»

«Населению не стоит поддаваться панике. У правительства есть план «Б». Он рассчитан на случай, если цены на нефть снизятся до $30-$35 за баррель. Приняты все меры предосторожности», - сказал Рустамов.

Правительство Азербайджана обладает планом «Б» на случай снижения цен на нефть до $30-35 за баррель, сказал глава Центрального банка Эльман Рустамов, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Глава ЦБА отметил, что снижение цен на нефть не вызовет серьезных проблем для торгового и платежного балансов Азербайджана.

«Сейчас мы наблюдаем в основном реакцию населения, имеющего на руках наличность в манатах, на происходящие внешние факторы. В связи с этим ЦБА вчера и сегодня провел валютные аукционы. Все потребности банков в иностранной валюте были полностью удовлетворены. К слову, вчера банки не смогли полностью реализовать весь объем приобретенной валюты. Так что нельзя говорить, что в банках нет достаточного количества иностранной валюты. Банки не успевают удовлетворять спрос всех клиентов, скорее всего, из-за более чем десятикратного роста объемов операций», - сказал Рустамов.

Рустамов добавил, что Азербайджан обладает достаточными валютными резервами. «Трансферты Госнефтефонда в госбюджет не меняются, у нас есть резервы ЦБА, Министерства финансов. Мы можем в полной мере воспользоваться этими резервами. Думаю, что текущая ситуация завершится быстрее, чем мы думаем. Но не будем забывать о наличии стратегических валютных резервов», - отметил глава ЦБА.

На начало марта стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $52 млрд. На валютном аукционе 10 марта банки приобрели инвалюты на $323,2 млн, 11 марта - $155 млн.