Праймериз демократов в США: Байден выходит в лидеры

Согласно этим данным, Байден одерживает победу в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи и Миссури. Таким образом, Байден пока набирает 836 делегатов на Национальном съезде Демократической партии, Берни Сандерс - 686, передает Интерфакс.

Победителем демократических праймериз по итогам очередного супервторника в США становится бывший вице-президент Джо Байден, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на промежуточные данные.

Данные из Вашингтона и Северной Дакоты пока ожидаются. CNN напоминает, что от Вашингтона на съезд будут направлены 89 делегатов, от Северной Дакоты - 14.

Выступая в Филадельфии (штат Пенсильвания), Байден призвал демократов к объединению.

За последние несколько недель часть претендентов на пост кандидата от демократов объявила о прекращении своих предвыборных кампаний и готовности поддержать Байдена. На данный момент в предвыборной гонке демократов участвуют три претендента - Байден, Сандерс и Тулси Габбард.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голос делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.