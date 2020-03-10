Хаос в Белом доме: не болен ли сам президент? Наш комментарий
Американцы с каждым днем убеждаются все больше, что администрации Дональда Трампа не удается взять под контроль эпидемию коронавируса. Панические настроения усугубляют новости о том, что даже ближайшие сотрудники президента могут быть заражены. В пятницу Трамп назначил нового главу своей администрации Марка Мидоуса, однако в понедельник тот объявил об авто--карантине и удалился в свою квартиру в Вашингтоне. Симптомов коронавируса у него не было обнаружено, но Мидоус решил перестраховаться: в уикэнд он общался на одной из конференций с человеком, который мог быть болен.
Одновременно сообщается о карантине двух конгрессменов из палаты представителей Конгресса—республиканцев Мэтта Гаетца и Дуглас Коллинса, у которых также были некие контакты с людьми, имевшими подозрительные симптомы. Но самое страшное заключается в том, что Гаетц возвращался из Флориды в Вашингтон на том же президентском борту Air Force One, на котором находился Дональд Трамп.
Личные врачи президента уверяют публику, что Трамп не болен, что у него вообще богатырское здоровье. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила журналистам, что «президент ведет дела как обычно». Позднее в интервью телеканалу Fox Гришем сообщила, что президент «тщательно моет и дезинфицирует руки после общения со своими почитателями» и никакой угрозы для него в рукопожатиях нет.
Однако, если личное здоровье Трампа остается за семью печатями, то его политическое здоровье плохо как никогда. Как пишет The Washington Post «президент Трамп переживает самые опасные дни за все время своего нахождения в Белом доме». По мнению издания, он не смог успокоить финансовые рынки, (в первый день недели индекс Доу-Джонса упал на 2 тысячи пунктов или на 7.8 процентов), не смог внушить согражданам веру в то, что его администрация сможет справиться с коронавирусом.
В последние дни Трамп просто взорвал Twitter бесчисленными сообщениями, большинство из которых были либо просто ложными, либо непроверенными и поэтому недостоверными. Например, в одном из твиттов в понедельник он написал следующее: «В прошлом году 37 тысяч американцев умерло от обычного гриппа. Ничто не было закрыто, жизнь продолжалась. Сейчас у нас 546 случаев коронавируса и 22 смертей».
То есть – почувствуйте разницу? Но американцев такая статистика не убеждает. Против обычного гриппа существуют известные вакцины, против коронавируса их нет, а он распространяется очень быстро. «Какая глупость, - пишет один из пользователей Фейсбука. - Он бы написал еще о количестве погибших на дорогах. Мы находимся сейчас в той точке, где была Италия десять дней назад. И мы видим, что там происходит сейчас. У нас не делается ничего, никаких реальных мер, никаких тестов. И мы не знаем, сколько смертей у нас будет через месяц».
На самом деле, пишут американские СМИ, кампания против коронавируса ведется, и ее возглавляет вице-президент Майк Пенс, гораздо более организованный и дисциплинированный человек, чем его босс. Но одним из главных препятствий на его пути является как раз деятельность Трампа. Кстати, в то время как Пенс в выходные собирал в Белом доме ключевых специалистов по борьбе с эпидемией, Трамп играл в гольф в своем поместье во Флориде.
Такое поведение президента вызывает растущее раздражение на Капитолийском холме, которое готово перерасти в ярость. «Мы не можем игнорировать того, насколько ужасна его деятельность, - говорит сенатор Крис Мерфи. – Пришел момент, которого мы больше всего боялись — настоящая угроза нации и президент, который не говорит правды, не может организовать ответные действий по борьбе с эпидемией и не имеет достаточного числа экспертов».
Правда, во вторник вечером ожидается выступление Трампа в Конгрессе, где он собирается анонсировать меры по сокращению налогового бремени для ряда категорий трудящихся, помощи отельному бизнесу и авиакомпаниям. Однако, судя по реакции законодателей, они скептически отнесутся к этим предложениям, считая, их недостаточными.
Большинство экспертов, с которыми мне довелось говорить в последние дни, едины во мнении: переизбрание Трампа в ноябре под очень большим вопросом. Но одновременно появляется все больше сообщений, что на выборах в сенат республиканцы могут потерять места в четырех штатах — Аризоне, Мэне, Северной Каролине и Джорджии, и это даст демократам впервые после 2014 года большинство в верхней палате Конгресса.
Между тем, несмотря на эпидемию, в стране продолжаются праймериз. 10 марта они проходят в 6 штатах. Среди них главным является Мичиган, который дает 125 делегатов и, по опросам, там уверенно побеждает Джо Байден, за которого готовы проголосовать 51 процент избирателей, в то время как за его основного соперника социалиста Берни Сандерса — всего 27. Как пишет газета Капитолия The Hill, если Сандерс проиграет Мичиган, это станет для него последним ударом, после которого он должен покинуть гонку, подняв руки. Но о результатах этих праймериз — завтра.