Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 14:35

Американцы с каждым днем убеждаются все больше, что администрации Дональда Трампа не удается взять под контроль эпидемию коронавируса. Панические настроения усугубляют новости о том, что даже ближайшие сотрудники президента могут быть заражены. В пятницу Трамп назначил нового главу своей администрации Марка Мидоуса, однако в понедельник тот объявил об авто--карантине и удалился в свою квартиру в Вашингтоне. Симптомов коронавируса у него не было обнаружено, но Мидоус решил перестраховаться: в уикэнд он общался на одной из конференций с человеком, который мог быть болен. Одновременно сообщается о карантине двух конгрессменов из палаты представителей Конгресса—республиканцев Мэтта Гаетца и Дуглас Коллинса, у которых также были некие контакты с людьми, имевшими подозрительные симптомы. Но самое страшное заключается в том, что Гаетц возвращался из Флориды в Вашингтон на том же президентском борту Air Force One, на котором находился Дональд Трамп.

Личные врачи президента уверяют публику, что Трамп не болен, что у него вообще богатырское здоровье. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила журналистам, что «президент ведет дела как обычно». Позднее в интервью телеканалу Fox Гришем сообщила, что президент «тщательно моет и дезинфицирует руки после общения со своими почитателями» и никакой угрозы для него в рукопожатиях нет. Однако, если личное здоровье Трампа остается за семью печатями, то его политическое здоровье плохо как никогда. Как пишет The Washington Post «президент Трамп переживает самые опасные дни за все время своего нахождения в Белом доме». По мнению издания, он не смог успокоить финансовые рынки, (в первый день недели индекс Доу-Джонса упал на 2 тысячи пунктов или на 7.8 процентов), не смог внушить согражданам веру в то, что его администрация сможет справиться с коронавирусом. В последние дни Трамп просто взорвал Twitter бесчисленными сообщениями, большинство из которых были либо просто ложными, либо непроверенными и поэтому недостоверными. Например, в одном из твиттов в понедельник он написал следующее: «В прошлом году 37 тысяч американцев умерло от обычного гриппа. Ничто не было закрыто, жизнь продолжалась. Сейчас у нас 546 случаев коронавируса и 22 смертей». То есть – почувствуйте разницу? Но американцев такая статистика не убеждает. Против обычного гриппа существуют известные вакцины, против коронавируса их нет, а он распространяется очень быстро. «Какая глупость, - пишет один из пользователей Фейсбука. - Он бы написал еще о количестве погибших на дорогах. Мы находимся сейчас в той точке, где была Италия десять дней назад. И мы видим, что там происходит сейчас. У нас не делается ничего, никаких реальных мер, никаких тестов. И мы не знаем, сколько смертей у нас будет через месяц».