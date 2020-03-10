Таким образом, дезинфекционные меры были осуществлены в жилых комплексах Yeni Hayat Residence, Yeni Hayat Plaza, Azure, Park Azure, Grand Hayat, а также в развлекательном центре Megafun.

Группа компаний Yeni Hayat, в рамках своей деятельности ставящая на передний план обеспечение безопасности и комфорта жителей, а также резидентов, провела профилактические и дезинфекционные работы в принадлежащих ей жилых комплексах и коммерческих объектах.

Отметим, что дезинфекция произведена посредством препарата «BioCan A», который обладает широким спектром действия против всех вирусных бактерий, в том числе плесени, дрожжей и грибков.

Обеззараживанию были подвержены все вентиляционные системы, входы/выходы, площадки лифтов, лифты (эскалаторы), одним словом, все поверхности возможного контакта.

Для соответствующих работ с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм была привлечена компания, имеющая необходимую лицензию, а так же многолетний опыт в данной сфере.

Отметим, что во всех комплексах компании ежедневно и регулярно проводятся надлежащие противоэпидемические меры.

TEL: 012922

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