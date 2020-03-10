В Грузии нашли коронавирус у 12-летнего ребенка, состояние подростка оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает «Sputnik Грузия».

Подросток заразился коронавирусом от своей тети, которая вернулась из Италии. Он находился на домашнем карантине вместе с семьей. Заболевание у ребенка протекает в более легкой форме, чем у взрослых.

По данным на 11 марта, всего в Грузии обнаружили коронавирус у 23 человек. В стране отменяют массовые мероприятия, учреждения переходят на дистанционный режим работы, школы и детсады закрыты, остановлено авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией.