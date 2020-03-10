В Иране от коронавируса умерли уже 354 человека

Число погибших от коронавируса в Иране достигло 354 человек с рекордным ростом на 63 жертвы за сутки, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"За прошедший день удалось выявить 958 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло девяти тысяч. За сутки скончались 63 больных, всего погибших в стране – 354 человека", - написал он в Twitter, отметив, что из 9 000 человек 2 959 выздоровели, передает РИА Новости.