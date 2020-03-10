Кому больше всего грозит смерть от коронавируса

В медицинском университете в Пекине назвали основные факторы, увеличивающие вероятность смерти от нового коронавируса.

Эксперты изучили клиническую картину 191 пациента из больниц Уханя, пишет журнал The Lancet. Из них 54 погибли, остальным удалось побороть недуг. Они пришли к выводу, что главными факторами смерти от вируса являются пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови, пишет Росбалт.

Также на состоянии пациентов негативно сказываются диабет, повышенное давление и неинвазивная вентиляция легких: Как пояснили медики, длительная реакция на воспаление, которая провоцируется естественным возрастным ослаблением иммунной системы, вызывает повреждение сердца, мозга и других органов.