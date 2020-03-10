Специальные весенние предложения от Chenot Palace Gabala видео
Весна – это сезон возрождения и обновления. За время зимних холодов наш организм истощается и расходует большое количество своих ресурсов. Ежедневно мы подвергаемся воздействию токсинов из-за различных факторов, и со временем избыточный уровень токсина загромождает наш организм, нанося ему вред. Весна - прекрасное время для регенерации и детоксикации.
Chenot Palace Gabala, представляющий новую концепцию медицинского оздоровительного центра, предлагает на весенний праздник Новруз два специальных весенних пакета гостям, желающим очистить свой организм, улучшить состояние здоровья, получить заряд энергии и повысить жизненный тонус, создать гармонию между телом и разумом посредством наших персонализированных и эффективных методов лечения, процедур и продуктов.
Весенние пакеты
3-дневная программа:
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10%-ная скидка на программу
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Повышение категории номера (при наличии свободных номеров)
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Ранний check-in (заезд)
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Поздний check-out (выезд)
7-дневная (или более) программа:
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10%-ная скидка на программу для одного человека, 15%-ная скидка на программу для второго человека
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Повышение категории номера (при наличии свободных номеров)
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Трансфер с аэропорта/в аэропорт по специальной цене
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Ранний check-in (заезд)
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Поздний check-out (выезд)
(Предоставляемые скидочные пакеты действительны только во время данной кампании)
О Chenot Palace Gabala
Окруженный безмолвием волшебного соснового леса, смотрящий на зеркальную гладь озера Нохур, Chenot Palace Gabala — это уникальный центр, где роскошь неразрывно связана с элегантностью, это лечебный SPA-курорт с медицинским отделением, где все способствует укреплению здоровья и улучшению внешнего вида.
Ценители концепта СПА, как эффективного средства для поддержания здоровья, смогут довериться Chenot Palace Gabala в качестве идеального места, где молодость тела и разума находятся в полной гармонии.
Забронируйте программу по промокоду «Novruz2020» и получите специальную скидку! (Данная скидка не может быть использована в сочетании с любым другим предложением или специальным предложением.)
E-mail: [email protected]
Phone: +994 24 205 44 11/04
+994 50 290 28 78/90
Address: Nohurgishlag, Gabala
Website: www.chenotpalacegabala.com