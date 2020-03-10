Специальные весенние предложения от Chenot Palace Gabala видео

Весна – это сезон возрождения и обновления. За время зимних холодов наш организм истощается и расходует большое количество своих ресурсов.  Ежедневно мы подвергаемся воздействию токсинов из-за различных факторов, и со временем избыточный уровень токсина загромождает наш организм, нанося ему вред.  Весна - прекрасное время для регенерации и детоксикации. 

Chenot Palace Gabala, представляющий новую концепцию медицинского оздоровительного центра, предлагает на весенний праздник Новруз два специальных весенних пакета гостям, желающим очистить свой организм, улучшить состояние здоровья, получить заряд энергии и повысить жизненный тонус, создать гармонию между телом и разумом посредством наших персонализированных и эффективных методов лечения, процедур и продуктов.

Весенние пакеты

3-дневная программа:

  • 10%-ная скидка на программу

  • Повышение категории номера (при наличии свободных номеров)

  • Ранний check-in (заезд)

  • Поздний check-out (выезд)

7-дневная (или более) программа:

  • 10%-ная скидка на программу для одного человека, 15%-ная скидка на программу для второго человека

  • Повышение категории номера (при наличии свободных номеров)

  • Трансфер с аэропорта/в аэропорт по специальной цене 

  • Ранний check-in (заезд)

  • Поздний check-out (выезд)

    (Предоставляемые скидочные пакеты действительны только во время данной кампании) 

О Chenot Palace Gabala

Окруженный безмолвием волшебного соснового леса, смотрящий на зеркальную гладь озера Нохур, Chenot Palace Gabala — это уникальный центр, где роскошь неразрывно связана с элегантностью, это лечебный SPA-курорт с медицинским отделением, где все способствует укреплению здоровья и улучшению внешнего вида.

Ценители концепта СПА, как эффективного средства для поддержания здоровья, смогут довериться Chenot Palace Gabala в качестве идеального места, где молодость тела и разума находятся в полной гармонии.

Забронируйте программу по промокоду «Novruz2020» и получите специальную скидку! (Данная скидка не может быть использована в сочетании с любым другим предложением или специальным предложением.)

E-mail: [email protected]

Phone: +994 24 205 44 11/04

              +994 50 290 28 78/90

Address: Nohurgishlag, Gabala

Website: www.chenotpalacegabala.com

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