Весна – это сезон возрождения и обновления. За время зимних холодов наш организм истощается и расходует большое количество своих ресурсов. Ежедневно мы подвергаемся воздействию токсинов из-за различных факторов, и со временем избыточный уровень токсина загромождает наш организм, нанося ему вред. Весна - прекрасное время для регенерации и детоксикации.

Chenot Palace Gabala, представляющий новую концепцию медицинского оздоровительного центра, предлагает на весенний праздник Новруз два специальных весенних пакета гостям, желающим очистить свой организм, улучшить состояние здоровья, получить заряд энергии и повысить жизненный тонус, создать гармонию между телом и разумом посредством наших персонализированных и эффективных методов лечения, процедур и продуктов.