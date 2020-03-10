Фикрет Мамедов о наказании судей и прощении арестованных

Выступивший на заседании председатель Совета, министр юстиции Фикрет Мамедов рассказал о пути прогресса, определенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Фикрет Мамедов отметил положительные результаты реформ, проводимых в социально-экономической сфере.

Накануне состоялось очередное заседание Судебно-правового совета, в ходе которого был обсужден ряд актуальных вопросов по усовершенствованию судебной деятельности.

Было отмечено, что прошлый год запомнился как год глубоких реформ по усовершенствованию судебной деятельности. В частности, министр подчеркнул важность Указа президента страны об углублении реформ в судебно-правовой сфере от третьего апреля 2019 года.

Были предприняты все необходимые меры по обеспечению новых судов соответствующими зданиями и оснащению их необходимым оборудованием. Кроме того, были определены рабочие механизмы по формированию опыта единого суда.

На заседании также говорилось о том, что исполнение поручений в связи с распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2017 года о гуманизации наказания дали реальные результаты. В результате декриминализации Уголовного кодекса около 6400 заключенных либо были полностью освобождены от наказания, либо их наказания были смягчены. Количество арестованных людей, поступающих в следственные изоляторы, сократилось на 20 процентов.

Было в значительной степени расширено применение альтернативных видов наказания. В отношении более 3000 заключенных были применены электронные браслеты.

В целом, в последний период наряду с объективными причинами, предпринятые меры, в том числе и назначение новых судей, определение легкого решения целого ряда дел вне суда, применение упрощенной процедуры исполнений по делам по мелким искам, применение лишь электронной формы исполнения решений по экономическим делам, в два раза уменьшили нагрузку на судей по гражданским делам.

В целом, в прошлом году за допущенные недостатки и правонарушения, в том числе и за создание условий для коррупционных правонарушений, 48 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности, полномочия двух судей были прекращены, 7 судей были освобождены от занимаемых должностей, полномочия 18 судей не были продлены. Учитывая важность обучения судей в рамках устранения судебных ошибок, в Академии юстиции было проведено свыше 50 учебных мероприятий.

Реформа судебной системы, проводимая в нашей стране, также получила высокую оценку на международном уровне. Создание новых специализированных судов, усовершенствование электронной судебной системы, оцифровывание судебной деятельности, внедрение института медиа были высоко оценены в отчете Всемирного банка Doing Business 2020. В тоже время распространение нашего положительного опыта было одобрено Советом Европы.

На собрании были отмечены поручения президента по заботливому отношению к гражданам, предотвращению коррупции, обеспечению прозрачности во всех областях, подчеркнуты задачи по решительному устранению явлений, порочащих имя и авторитет судей. Была доведена до внимания необходимость более принципиального отношения к таким явлениям.

Также на заседании Совета за злостное нарушение законодательства, волокиту и другие нарушения судье Лерикского районного суда Атабеку Кичикбекову был объявлен выговор, было сделано замечание судье Бакинского Апелляционного суда Эльмире Нагиевой и судье Ясамальского районного суда Аязу Мамедову, в отношении нескольких судей начато дисциплинарное производство.