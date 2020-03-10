«Прежде всего, давайте проясним, кто выступает с такими заявлениями? Эти заявления звучат из уст Министерства иностранных дел страны-агрессора, оккупировавшей Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана и проводившей на этих территориях кровавую этническую чистку азербайджанцев.

Армения несет ответственность за гибель азербайджанских пограничников, охраняющих международно признанные границы Азербайджана, сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении, в котором Азербайджан был обвинен в обострении ситуации на государственной границе с Арменией и угрозе миру и безопасности в регионе.

Мы еще раз доводим до внимания армянской стороны, что сложившийся в результате применения силы и этнической чистки нынешний статус-кво никак не увязывается с понятием безопасности. Оккупированные территории Азербайджана и присутствие на них вооруженных сил Армении являются источником основной угрозы безопасности Азербайджана. Азербайджан всегда выступал за универсальность и неделимость понятия безопасности», - сказала Лейла Абдуллаева.

По ее словам, вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, а также дальнейшее совместное проживание армянского и азербайджанского населения региона в условиях мирного созидания и верховенства закона являются детерминантами создания доверия и сближения во имя обеспечения общей безопасности и процветания региона.

«Армянская сторона должна правильно осознать существующую реальность и выполнять требования международного сообщества по полному, немедленному и безоговорочному освобождению оккупированных территорий Азербайджана, возвращению местных азербайджанцев в свои дома, как того требуют резолюции СБ ООН и других международных организаций. Пусть никто не сомневается: Азербайджан восстановит справедливость, как и собственную территориальную целостность в рамках международно признанных границ», - подчеркнула Абдуллаева.