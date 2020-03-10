Иранцы продолжают гибнуть от контрафактного алкоголя

Массовые отравления контрафактным алкоголем зафиксированы в трех провинциях Ирана: Альборз, Хузестан и Мазендаран. Заместитель генпрокурора города Кередж Мохаммад Агаяри заявил, что количество смертей после употребления алкоголя в центральной провинции Альборз возросло до 15 человек, сообщает ТАСС.

Агаяри добавил, что в рамках расследования инцидента задержаны три человека, у которых изъято 4 тыс. литров контрафактного алкоголя.

Как сообщило агентство ISNA, по состоянию на среду число жертв от некачественного алкоголя в провинции Хузестан достигло 40 человек. Отравление более 200 человек было зафиксировано в регионе в начале марта. Также IRNA отмечает, что с 20 февраля по 10 марта в провинции Мазендеран от контрафактного алкоголя умерли 12 человек.

В соответствии с нормами шариата в Иране действует сухой закон, который запрещает как производство, так и потребление алкогольных напитков. Граждане страны могут легально приобрести только технический и медицинский спирт. Исключение составляют армянские и ассирийские общины на территории страны, которым официально разрешено употребление и производство алкоголя.