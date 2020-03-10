ОАО «Азеришыг» и ПО «Азеригаз» начали осуществление совместного проекта по созданию новых сетей электро- и газоснабжения в прифронтовых селах Агдамского района.

Согласно информации, оба ведомства провели мониторинги, по результатам которых был составлен план мероприятий по решению имеющихся в этих населенных пунктах проблем. На первом этапе будет заново создана электросеть, снабжающая электроэнергией 230 семей вынужденных переселенцев, живущих рядом с поселком Гузанлы и лесным массивом Шотланбуд.

Для снабжения территории природным газом планируется проведение новых газопроводов, установка современных газовых шкафов, проведение газовых линий до кухонь потребителей, установка газовых счетчиков и частных газовых распределителей. Проведенные работы создадут возможность для более качественного предоставления коммунальных услуг населению и приведут к значительному уменьшению потерь энергии.

Оборудование и материалы, необходимые для осуществления совместного проекта ОАО «Азеришыг» и ПО «Азеригаз», 10 марта были доставлены в Агдамский район.