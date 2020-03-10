Сегодня ряд армянских СМИ сообщил о гибели полковник-лейтенанта азербайджанской армии Анара Керимова. В частности, сообщалось о том, что Анар Керимов погиб «в боевых условиях».

В качестве источника информации армянские СМИ использовали азербайджанские соцсети. Информацию о смерти Анара Керимова в соцсети Facebook распространил его друг.

Однако никакой информации о том, что офицер скончался в боевых условиях не было.

На запрос haqqin.az в Минобороны Азербайджана опровергли информацию о гибели Анара Керимова в боевых условиях. Полковник-лейтенант скончался от тяжелой болезни.

«Полковник-лейтенант Азербайджанской армии Анар Керимов скончался 10 марта от цирроза печени. Министерство обороны приносит соболезнования его семье», - сообщили в Минобороны.