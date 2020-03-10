Азербайджан предоставил коридор застрявшим в Иране дальнобойщикам

Азербайджан открыл транзитный коридор для кыргызстанских грузоперевозчиков, застрявших в Иране, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Ранее в Сети появилось видеообращение дальнобойщиков из Кыргызстана, которые рассказали, что застряли в Иране из-за ситуации с коронавирусом, а деньги и топливо у них закончились. Они утверждали, что 18 водителей находятся в городе Астара на границе с Азербайджаном.

МИД выяснил, что на территории Ирана остаются 62 грузоперевозчика, которым не удалось пересечь ирано-туркменскую и ирано-азербайджанскую границу, чтобы вернуться в Кыргызстан.

"9 марта на ирано-азербайджанской границе находились 23 грузовые машины. C 9-го по 11 марта через контрольно-пропускной пункт "Астара" прошли 11 грузовиков. Остальные 12 водителей и их авто в настоящее время проходят процедуру паспортно-таможенного контроля", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.