Конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

В США круглый стол "Ведение бизнеса в условиях коронавируса", который должен был состояться в пятницу в Нью-Йорке, отменили из-за коронавируса. Решение принял Совет по международным отношениям, передает Bloomberg.

Совет по международным отношениям также отменил другие конференции, которые были запланированы с 11 марта по 3 апреля, включая круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и национальные мероприятия по всей территории США.

В США уже отменены или отложены множество собраний, включая ежегодный Нью-Йоркский автосалон.

За событиями в Нью-Йорке пристально следят из-за роста заболеваемости в городе и, в частности, вспышки в пригороде Нью-Рошель. Национальная гвардия будет направлена в город, чтобы помочь закрыть общественные места в попытке замедлить распространение вспышки.

На сегодня в США коронавирус затронул более 50 крупных корпоративных мероприятий с предполагаемой посещаемостью почти 1 млн человек.