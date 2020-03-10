Мобильная музыка со Zvuk от Azercell стала безлимитной

С 08.03.2020, подключившись к ежемесячному пакету Zvuk, абоненты Azercell получают неограниченный доступ к услуге в сети Azercell без дополнительной платы за мобильный интернет.

Всегда радуя своих абонентов интересными и выгодными кампаниями, ООО Azercell Telekom запустило очередную кампанию для своих абонентов.

Так, любой, кто подписывается на ежемесячный пакет Zvuk посредством * 707 # YES в рамках этого мобильного приложения, которое содержит более 40 миллионов музыкальных треков, самые популярные плейлисты, трехъязычные меню, возможность делиться музыкой в социальных сетях и другие функции на одном смартфоне, получает неограниченный доступ к мобильному интернету при прослушивании музыки!

Отметим, что кампания действительна до 15.04.2020. Для получения дополнительной информации, пройдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/zvuk_yaz_2020/

С 10 февраля 2017 года абоненты Azercell имеют возможность слушать любую музыку и создавать собственный плейлист, используя сервис Zvuk. Чтобы подключиться к услуге, необходимо скачать мобильное приложение из Google Play или AppStore, добавить номер мобильного телефона для регистрации, а затем ввести уникальный код, полученный по SMS в соответствующее окно приложения.

Весна – самое время записать на смартфон музыкальный стриминг Zvuk от Azercell!