Грузинские медики подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 заместителя министра сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии Юрия Нозадзе, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства.

Нозадзе и его семья находились в течение последней недели на самоизоляции, так как общались с приехавшим из Италии близким человеком, у которого ранее был выявлен коронавирус, говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, медики проверили все контакты Нозадзе и его семьи, угроза заражения не выявлена, поэтому министерство продолжает работу в обычном режиме.