Украина ввела тотальный карантин

Власти Украины приняли ряд решений по борьбе с угрозой распространения коронавируса и, в частности, предложили ввести на три недели карантин на всей территории страны, сообщает пресс-служба кабмина страны.

Согласно информации, правительство предложило запретить массовые мероприятия с участием от 200 человек, кроме тех, что проводятся для государственной необходимости. Спортивные мероприятия проводить предлагается без зрителей и с разрешения международных организаций. Учебные заведения закрыть на три недели, передает Интерфакс.

Правительство также до 1 июня запретит экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы их гарантированно хватило для защиты населения страны.

Чиновники также решили выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.