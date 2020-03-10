Ильгар Гусейнов 17:48

Марш феминисток в центре Баку, состоявшийся в международный праздник прекрасной половины человечества, из воскресной комедии едва не превратился в трагедию. Брошенная на баррикады необъявленной сексуальной революции 24-летняя Айсель Алекперзаде не выдержала масштабной травли в соцсетях и решила свести счеты с жизнью. Айсель и ее нехорошее слово Айсель Алекперзаде получила всеобщую известность благодаря плакату, с которым она пришла на этот марш борцов за якобы права женщин. Лозунг на плакате гласил, что женщина вправе сама распоряжаться своим телом и выражал протест против насильственных браков.

По правде говоря, в целом о марше феминисток в Баку мало бы кто узнал, если бы не 24-летняя Айсель и ее скандальный плакат. Ну кого в самом деле заинтересовала бы акция небольшой группы так называемых феминисток, как и то, какие требования они выдвигают. Да и, по сути, их призывы об обеспечении прав и свобод женщин в стране практически несостоятельны. Разве кто-то их ущемляет? Бакинский Femen без оголенной груди В Азербайджане, при всем консерватизме и патриархальности его общества, права женщин обеспечиваются в полной мере. Девочки учатся в школе наравне с мальчиками, девушки спокойно получают образование в университетах, а достигнув 18 лет, все женщины имеют право голоса и без препятствий могут избираться в самые высокие органы страны. В Азербайджане никто не мешает строить женщинам карьеру. Да что далеко ходить - через два дня после нашумевшего марша спикером парламента Азербайджана была избрана – женщина! Феминистки протестуют против ранних браков в дальних регионах? А разве правительство их поощряет? Борьба с этими рудиментами средневековья ведется на государственном уровне и вполне даже успешно. Если прежде ранние браки в регионах встречались сплошь и рядом, то сегодня это практически единичные случаи. Феминистки выступают против насилия над женщинами в семье? Так для этого есть Уголовный кодекс, и любое насилие в Азербайджане - это уголовное преступление. Безусловно, время от времени общество сотрясают жуткие истории расправы над женщинами в семье, что, естественно, вызывает обеспокоенность. Но с этим борются государственные органы и общественные женские организации, суды над насильниками предаются огласке и осуждению в СМИ. А в какой стране за последний год не было пары-тройки подобных жутких историй?

Азербайджан — не африканская страна третьего мира, каких-либо острых гендерных проблем, которые могли бы стать почвой для широкого феминистского движения, здесь нет. Напротив, у нас давно сформировалось светское и довольно прогрессивное общество, которое вместе с тем стоит на крепком фундаменте традиционных ценностей. Доступным сексом по азербайджанским традициям К женщине в Азербайджане испокон веков относились с особым уважением и почитанием. Женщина-мать, женщина – хранительница домашнего очага. И именно женщину всегда считали проводником из поколения в поколение традиций и национального менталитета. Честь женщины в Азербайджане, как и на всем Кавказе, всегда была священной, и каждого оскорбившего чью-то мать, жену, сестру, невесту ждала немедленная кара. В прежние века – посягнувшие на честь женщины расплачивались кровью, в наш цивилизованный век – за это могут привлечь к ответственности в юридическом порядке, хотя порой мужчины-родственники предпочитают, как и прежде, отомстить сами. Судя по всему, организаторов и спонсоров бакинского варианта «марша феминисток» нисколько не заботили реальные проблемы женщин в стране. Они нацелились на сокровенное – традиционные устои общества, желая опорочить, уничтожить их. И наша страна далеко не первая, где некие негативные силы стремятся извратить в глазах общества национальный менталитет, сам дух народа, обычаи предков. Все, на чем зиждется самобытность нации. На протяжении последних десятилетий многочисленные зарубежные фонды и институты выделяют миллиарды долларов на защиту прав различных сексуальных меньшинств и продвижения пресловутого гендерного равенства. И деньги эти направляются именно в страны, где сильны традиционные устои общества. В свои сети радужными посулами, призывами создать некое сообщество людей с безграничной свободой, в том числе и сексуальной, эти деструктивные силы заманивают в первую очередь не имеющую жизненного опыта молодежь. Причем главным образом молодых женщин, по какой-то причине пока не создавших семью, чувствующих себя одинокими, что так свойственно девушкам в определенном возрасте.

Один из немецких классиков в начале ХХ века писал: «Пропала Германия. Самым постыдным для 14-летних немецких школьниц является признание, что они девственницы». Нечто подобного идеологи сексуальной свободы пытаются добиться и в Азербайджане. С поражающей частотой в информационное пространство Азербайджана подбрасываются провокационные темы типа «Дневника бакинской девственницы», маршей феминисток, продвижения различных субкультур. Все это из года в год размывает у молодежи национальный менталитет и пропагандирует распущенность, свободный секс, чуждые нашему народу нравы. И как результат - ночные клубы и бары Баку, переполненные девушками, которым едва исполнилось 20 лет. А ведь Ильхам Алиев предупреждал… На вчерашнем заседании Милли Меджлиса президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с громким заявлением о том, что внешние силы разочаровались в оппозиции действующей власти в нашей стране и пытаются создать новую «Пятую колонну». «Нет ни одного фактора, который смог бы создать опасность для общественно-политической стабильности в стране. Поэтому такие факторы антиазербайджанские силы хотят создать за рубежом. А от оставшейся здесь кучки, называющей себя оппозицией, они отказались, к ним не осталось доверия», - сказал глава государства. А несколькими месяцами ранее, выступая перед студентами Бакинского государственного университета, президент предупредил, что внешние враги именно на азербайджанскую молодежь делают ставку, стремясь распространить тлетворную, разлагающую общество идеологию. «Они избрали молодежь основной мишенью, хотят сбить ее с толку, отравить молодые умы, поднять против народа, Родины, традиционных ценностей. Не получается и не получится. Потому что азербайджанская молодежь патриотична, она любит Родину, привязана к ней. Но такое намерение есть, и мы должны знать об этом, должны знать и преподаватели. Преподаватели должны не только давать студентам знания, но и воспитывать их. Вообще воспитательная работа в Азербайджане должна подняться на новый уровень, мы должны пересмотреть идеологическую работу, здесь имеются слабые места, пробелы. Не любящие нас силы, в том числе структуры, финансируемые армянским лобби, пользуются этими пробелами, особенно сегодня, когда существует свободный интернет. Процентное соотношение интернет-пользователей в Азербайджане превысило 80 процентов. В Азербайджане сформировалось свободное, демократическое общество, есть свободные медиа.

Поэтому можно забросить любую ложь. После этого вокруг данной лжи организуются обсуждения, эта ложь преподносится уже как реальный факт, пытаются отравить умы молодежи. Мы не можем допустить этого. Молодежь и сама должна знать, хорошо знать историю. Если она будет хорошо знать историю, то убедится в том, что никогда в нашей истории ни одна сторонняя сила, никакие чуждые нам круги не желали нашего счастья, напротив, пытались угнетать нас, подчинить себе, грабить наши богатства, унизить нас», - подчеркнул Ильхам Алиев. О трагедии с Айсель Попытка суицида 24-летней Айсель Алекперзаде вряд ли кого-нибудь оставила равнодушным. Но что кроется за этой бедой? Наивная девушка со свойственным молодежи бунтарским духом стала обычной жертвой грязной игры. Ее, как и некоторых других молодых людей в Азербайджане, просто использовали в своих интересах, а затем бросили за ненужностью. Когда к девушке пришло горькое осознание, что ею, как красной тряпкой, пытались раздразнить быка, то есть склонных к традиционным ценностям соотечественников, когда огласка ее поведения обернулась для нее позором, она не нашла ничего лучше, как свести счеты с жизнью. Перед тем как броситься из окна, Айсель Алекперзаде написала статус в соцсети Фейсбук, который можно расценивать как предсмертную записку. «Скоро я покончу с собой. Будьте спокойны, ни вы, ни такие, как вы, мне не нужны. Вы поверили кому-то. Точнее, поверили всем, кроме меня. В моем самоубийстве виноваты Либре, Асли и Гурбан. Они использовали меня в своих играх. Говорю в последний раз, долой Патриархат, да здравствует Феминизм. Прощайте», - звучит голос отчаяния потерянной молодой девушки, решившей до конца пропагандировать идеалы своей «борьбы».